Созанова (Туганова) Хоже — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созанова (Туганова) Хоже

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Тасолтан

Мать: Туганова (Шанаева) Зали Османовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созанов Кази-Магомет Карашеевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Созанов Сослан-Бек

Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Созанова) Ханифа

Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Созанов Дзанатхан

Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Созанов Аслан-бек

Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Созанов) Салимат

Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Созанов Мурза-бек

Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич

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