Шинелина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелина Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачукова Нина Александровна

Отец ребёнка: Шинелин Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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