Фефилов Фёдор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Фефилов Филипп Фёдорович
Мать: Фефилова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Фефилова Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Фефилова Ксения Тимофеевна
Селения Лохотского
Бракосочетание
Около 1794
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Фефилова Ксения Тимофеевна
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Фефилова Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: Фефилова Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Фефилова Ксения Тимофеевна
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фефилов Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Фефилова Ксения Тимофеевна
Деревня Анисимовская
Смерть
Неизвестно