Фефилов Фёдор Филиппович Около 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фефилов Фёдор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Фефилов Филипп Фёдорович

Мать: Фефилова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Фефилова Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Фефилова Ксения Тимофеевна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Бракосочетание
Около 1794

Жена: Фефилова Ксения Тимофеевна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Фефилов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Фефилова Ксения Тимофеевна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Фефилова Агриппина Фёдоровна

Мать ребёнка: Фефилова Ксения Тимофеевна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Фефилов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Фефилова Ксения Тимофеевна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
1810

Сын: Фефилов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Фефилова Ксения Тимофеевна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Деревня Анисимовская
Смерть
Неизвестно

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