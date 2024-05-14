Фефилова Анна Степановна Около 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фефилова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Около 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Фефилова Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Фефилов Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Фефилова Федора Фмлипповна

Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Фефилов Семён Филиппович

Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Фефилова Марфа Фмлипповна

Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Фефилов Егор Филиппович

Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Фефилова Елизавета Фмлипповна

Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович

Смерть
Около 1801
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

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