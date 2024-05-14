Фефилова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиОколо 1801
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Фефилова Степанида Филипповна
Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Фефилова Федора Фмлипповна
Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Фефилова Марфа Фмлипповна
Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Фефилова Елизавета Фмлипповна
Отец ребёнка: Фефилов Филипп Фёдорович
Смерть
Около 1801