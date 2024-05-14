Фефилов Филипп Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Деревня Анисимовская
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Фефилова Степанида Филипповна
Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Фефилова Федора Фмлипповна
Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Фефилова Марфа Фмлипповна
Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Фефилова Елизавета Фмлипповна
Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна
Смерть
1800
Селения Лохотского