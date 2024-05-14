Фефилов Филипп Фёдорович 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФефилов Филипп Фёдорович

Фефилов Филипп Фёдорович

Место рождения

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Фефилов Фёдор Прокопьевич

Мать: Фефилова Федосья Васильевна

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Деревня Анисимовская
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Фефилова Степанида Филипповна

Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Фефилов Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Фефилова Федора Фмлипповна

Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Фефилов Семён Филиппович

Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Фефилова Марфа Фмлипповна

Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Фефилов Егор Филиппович

Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Фефилова Елизавета Фмлипповна

Мать ребёнка: Фефилова Анна Степановна

Смерть
1800
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского

Мы используем куки для улучшения работы сайта.