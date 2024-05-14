Фефилова Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Фефилова Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фефилов Фёдор Филиппович
Селения Лохотского
Бракосочетание
Около 1794
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Фефилов Фёдор Филиппович
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Фефилова Агриппина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фефилов Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Фефилов Фёдор Филиппович
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фефилов Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Фефилов Фёдор Филиппович
Деревня Анисимовская
Смерть
Неизвестно