Фефилова Ксения Тимофеевна Около 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фефилова Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Фефилова Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фефилов Фёдор Филиппович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Бракосочетание
Около 1794

Муж: Фефилов Фёдор Филиппович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Фефилов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Фефилов Фёдор Филиппович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Фефилова Агриппина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фефилов Фёдор Филиппович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Фефилов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Фефилов Фёдор Филиппович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Рождение ребёнка
1810

Сын: Фефилов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Фефилов Фёдор Филиппович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Деревня Анисимовская
Смерть
Неизвестно

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