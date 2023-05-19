Кочкарев Никифор Ильич
Место рождения
Дата рождения08.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Кочкарев Илья Фаддеевич
Жена: не указана
Дочь: Шаутина Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна
Сын: Кочкарев Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна
Сын: Кочкарев Нестор Никифорович
Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна
Сын: Кочкарев Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна
Сын: Кочкарев Тихон Никифорович
Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна
Сын: Кочкарев Ефим Никифорович
Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна
Сын: Кочкарев Максим Никифорович
Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна
Сын: Кочкарев Анатолий Никифорович
Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна
Сын: Кочкарев Федор Никифорович
Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна
Сын: Кочкарев Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Ивановна