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Кочкарев Никифор Ильич

Место рождения

Приморск

Дата рождения

08.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1852

Отец: Кочкарев Илья Фаддеевич

Мать: Кочкарева Дарья Андреевна

Бракосочетание
До 1861

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шаутина Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна

Рождение ребёнка
22.08.1879

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна

Рождение ребёнка
21.10.1881

Сын: Кочкарев Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна

Рождение ребёнка
25.10.1883

Сын: Кочкарев Нестор Никифорович

Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна

Рождение ребёнка
15.03.1886

Сын: Кочкарев Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна

Рождение ребёнка
16.06.1886

Сын: Кочкарев Тихон Никифорович

Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна

Рождение ребёнка
17.01.1891

Сын: Кочкарев Ефим Никифорович

Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна

Рождение ребёнка
21.01.1894

Сын: Кочкарев Максим Никифорович

Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна

Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Кочкарев Анатолий Никифорович

Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна

Рождение ребёнка
06.03.1896

Сын: Кочкарев Федор Никифорович

Мать ребёнка: Кочкарева Домникия Харитоновна

Бракосочетание
03.10.1904

Жена: Кочкарева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кочкарев Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкарева Домникия Харитоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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