Селезнева (Наумова) Ксения Филипповна
Место рождения
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1884
Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович
Бракосочетание
25.?.1884
Супруг(-а): Ксения Филипповна Селезнева (Наумова)
Рождение ребёнка
13.05.1886
Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович
Рождение ребёнка
29.10.1890
Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович
Рождение ребёнка
14.01.1893
Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович
Рождение ребёнка
23.05.1895
Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович
Рождение ребёнка
06.08.1897
Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович
Рождение ребёнка
27.04.1899
Дочь: Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович
Рождение ребёнка
22.10.1902
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович
Рождение ребёнка
17.10.1904
Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович
Место жительства
Неизвестно