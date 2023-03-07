Селезнева (Наумова) Ксения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Наумова) Ксения Филипповна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1884

Сын: Селезнев Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович

Бракосочетание
25.?.1884

Муж: Селезнев Кузьма Аврамович

Супруг(-а): Ксения Филипповна Селезнева (Наумова)
Рождение ребёнка
13.05.1886

Сын: Селезнев Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Селезнев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович

Рождение ребёнка
29.10.1890

Сын: Селезнев Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович

Рождение ребёнка
14.01.1893

Сын: Селезнев Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович

Рождение ребёнка
23.05.1895

Сын: Селезнев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович

Рождение ребёнка
06.08.1897

Сын: Селезнев Тихон Кузьмич

Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович

Рождение ребёнка
27.04.1899

Дочь: Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович

Рождение ребёнка
22.10.1902

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович

Рождение ребёнка
17.10.1904

Сын: Селезнев Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Селезнев Кузьма Аврамович

Место жительства
Неизвестно
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