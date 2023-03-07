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Селезнев Яков Кузьмич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904

Отец: Селезнев Кузьма Аврамович

Мать: Селезнева Ксения Филипповна

Бракосочетание
30.10.1926

Жена: Селезнева Мелания Григорьевна

Супруг(-а): Мелания Григорьевна Селезнева (Дергоусова)
Рождение ребёнка
12.12.1927

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Селезнева Мелания Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кочегар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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