Селезнев Кузьма Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Кузьма Аврамович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

01.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Селезнев Авраам Ильич

Мать: Селезнева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
28.09.1884

Сын: Селезнев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна

Бракосочетание
25.?.1884

Жена: Селезнева Ксения Филипповна

Супруг(-а): Ксения Филипповна Селезнева (Наумова)
Рождение ребёнка
13.05.1886

Сын: Селезнев Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Селезнев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
29.10.1890

Сын: Селезнев Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
14.01.1893

Сын: Селезнев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
23.05.1895

Сын: Селезнев Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
06.08.1897

Сын: Селезнев Тихон Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
27.04.1899

Дочь: Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
22.10.1902

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
17.10.1904

Сын: Селезнев Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.1904
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