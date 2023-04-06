Селезнев Кузьма Аврамович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти01.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Селезнев Авраам Ильич
Рождение ребёнка
28.09.1884
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна
Бракосочетание
25.?.1884
Супруг(-а): Ксения Филипповна Селезнева (Наумова)
Рождение ребёнка
13.05.1886
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
29.10.1890
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
14.01.1893
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
23.05.1895
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
06.08.1897
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
27.04.1899
Дочь: Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
22.10.1902
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
17.10.1904
Мать ребёнка: Селезнева Ксения Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.1904