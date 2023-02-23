Сюраева Мария (Елисеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.01.1892
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.09.1895
Дочь: Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.01.1898
Сын: Сураев Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.03.1902
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.10.1904
Дочь: Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.02.1907
Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно