Сюраева Мария (Елисеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСюраева Мария (Елисеевна)

Сюраева Мария (Елисеевна)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1892

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1895

Дочь: Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1898

Сын: Сураев Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1902

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1904

Дочь: Пелагия Алексеевна

Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1907

Сын: Сураев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Сюраев Алексей Афанасьевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюраев Алексей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close