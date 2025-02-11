(Сураева) Дарья Алексеевна
женский, родилась 05.03.1902, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 26.07.1907, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюраев Алексей АфанасьевичНеизвестно г.р.
МатьСюраева Мария Алексеевна (Елисеевна)Неизвестно г.р.
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Рождение
05.03.1902
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.07.1907
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область