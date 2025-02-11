(Сураева) Дарья Алексеевна 05.03.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сураева) Дарья Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.03.1902, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 26.07.1907, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюраев Алексей АфанасьевичНеизвестно г.р.
Мать
Сюраева Мария Алексеевна (Елисеевна)Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1902

Отец: Сюраев Алексей Афанасьевич

Мать: Сюраева Мария Алексеевна (Елисеевна)

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
26.07.1907
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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