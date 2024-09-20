Тимина Акилина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Тимин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тимин Александр Яковлевич
ГОД не точный (не пропускает программа)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тимин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Тимин Александр Яковлевич
42 года в 1900
Рождение ребёнка
18.04.1872
Сын: Тимин Василий Александрович
Отец ребёнка: Тимин Александр Яковлевич
Восприемники: Гос. крестьянин Иван Васильевич Тимин и Василия Сергеевича (?) Тимина дочь девица Малания По книге 1900
Рождение ребёнка
12.10.1874
Сын: Тимин Лукьян (Лука) Александрович
Отец ребёнка: Тимин Александр Яковлевич
Смерть
До 1900
В книге за 1900 ее муж - вдовец