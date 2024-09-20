Тимина Акилина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимина Акилина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимин Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Тимин Александр Яковлевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимин Петр Александрович

Отец ребёнка: Тимин Александр Яковлевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГОД не точный (не пропускает программа)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Тимин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Тимин Александр Яковлевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
42 года в 1900
Рождение ребёнка
18.04.1872

Сын: Тимин Василий Александрович

Отец ребёнка: Тимин Александр Яковлевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Гос. крестьянин Иван Васильевич Тимин и Василия Сергеевича (?) Тимина дочь девица Малания По книге 1900
Рождение ребёнка
12.10.1874

Сын: Тимин Лукьян (Лука) Александрович

Отец ребёнка: Тимин Александр Яковлевич

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1900
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В книге за 1900 ее муж - вдовец

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