Тимин Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимин Александр Яковлевич

Тимин Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Тимин Яков

Мать: не указана

В 1900 69 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимина Акилина Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимин Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Тимина Акилина Кирилловна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимин Петр Александрович

Мать ребёнка: Тимина Акилина Кирилловна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГОД не точный (не пропускает программа)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Тимин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Тимина Акилина Кирилловна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
42 года в 1900
Рождение ребёнка
18.04.1872

Сын: Тимин Василий Александрович

Мать ребёнка: Тимина Акилина Кирилловна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Гос. крестьянин Иван Васильевич Тимин и Василия Сергеевича (?) Тимина дочь девица Малания По книге 1900
Рождение ребёнка
12.10.1874

Сын: Тимин Лукьян (Лука) Александрович

Мать ребёнка: Тимина Акилина Кирилловна

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1900
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Вдовец. С ним проживают: 1 сын (Лукьян?) 36 лет жена 1 сына (Марфа?) 27 лет 2 сын 30 лет 3 сын 25 лет жена 3 сына 25 лет внук от 1 сына 11 месяцев внук от 3 сына 10 месяцев внучка от 1 сына 8 лет Дом... Показать все
Смерть
После 1900

Мы используем куки для улучшения работы сайта.