Тимин Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Тимин Яков
Мать: не указана
В 1900 69 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимин Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Тимина Акилина Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимина Акилина Кирилловна
ГОД не точный (не пропускает программа)
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тимин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Тимина Акилина Кирилловна
42 года в 1900
Рождение ребёнка
18.04.1872
Сын: Тимин Василий Александрович
Мать ребёнка: Тимина Акилина Кирилловна
Восприемники: Гос. крестьянин Иван Васильевич Тимин и Василия Сергеевича (?) Тимина дочь девица Малания По книге 1900
Рождение ребёнка
12.10.1874
Сын: Тимин Лукьян (Лука) Александрович
Мать ребёнка: Тимина Акилина Кирилловна
Место жительства
1900
Вдовец. С ним проживают: 1 сын (Лукьян?) 36 лет жена 1 сына (Марфа?) 27 лет 2 сын 30 лет 3 сын 25 лет жена 3 сына 25 лет внук от 1 сына 11 месяцев внук от 3 сына 10 месяцев внучка от 1 сына 8 лет Дом... Показать все
Смерть
После 1900