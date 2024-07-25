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Жучков Никифор Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жучков Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1899

Сын: Жучков Иоан Никифорович

Мать ребёнка: Жучкова Ульяна Васильева

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1902

Сын: Жучков Димитрий Никифорович

Мать ребёнка: Жучкова Ульяна Васильева

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1904

Дочь: Жучкова Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Жучкова Ульяна Васильева

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1909

Дочь: Жучкова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Жучкова Ульяна Васильева

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1911

Дочь: Жучкова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Жучкова Ульяна Васильева

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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