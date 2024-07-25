Жучков Никифор Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жучков Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1899
Мать ребёнка: Жучкова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
09.02.1902
Сын: Жучков Димитрий Никифорович
Мать ребёнка: Жучкова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
16.04.1904
Дочь: Жучкова Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Жучкова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
11.07.1909
Дочь: Жучкова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Жучкова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
24.08.1911
Дочь: Жучкова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Жучкова Ульяна Васильева
Смерть
Неизвестно