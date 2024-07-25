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Жучкова Ульяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1899

Сын: Жучков Иоан Никифорович

Отец ребёнка: Жучков Никифор Дементьевич

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1902

Сын: Жучков Димитрий Никифорович

Отец ребёнка: Жучков Никифор Дементьевич

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1904

Дочь: Жучкова Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Жучков Никифор Дементьевич

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1909

Дочь: Жучкова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Жучков Никифор Дементьевич

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1911

Дочь: Жучкова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Жучков Никифор Дементьевич

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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