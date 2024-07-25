Жучкова Ульяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1899
Отец ребёнка: Жучков Никифор Дементьевич
Рождение ребёнка
09.02.1902
Сын: Жучков Димитрий Никифорович
Отец ребёнка: Жучков Никифор Дементьевич
Рождение ребёнка
16.04.1904
Дочь: Жучкова Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Жучков Никифор Дементьевич
Рождение ребёнка
11.07.1909
Дочь: Жучкова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Жучков Никифор Дементьевич
Рождение ребёнка
24.08.1911
Дочь: Жучкова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Жучков Никифор Дементьевич
Смерть
Неизвестно