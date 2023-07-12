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Артемьев Афанасий Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1936

Дочь: Дмитрюкова Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Артемьева Анисия Максимовна

Рождение ребёнка
29.03.1938

Дочь: Киренкова Анна Афонасьевна

Мать ребёнка: Артемьева Анисия Максимовна

Рождение ребёнка
06.10.1942

Дочь: Панкратова Мария Афонасьевна

Мать ребёнка: Артемьева Анисия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Анисия Максимовна

Смерть
1941