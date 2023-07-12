Артемьев Афанасий Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1936
Дочь: Дмитрюкова Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Артемьева Анисия Максимовна
Рождение ребёнка
29.03.1938
Дочь: Киренкова Анна Афонасьевна
Мать ребёнка: Артемьева Анисия Максимовна
Рождение ребёнка
06.10.1942
Дочь: Панкратова Мария Афонасьевна
Мать ребёнка: Артемьева Анисия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941