Дмитрюкова (Артемьева) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова (Артемьева) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936

Отец: Артемьев Афанасий Мартынович

Мать: Артемьева Анисия Максимовна

Рождение ребёнка
29.11.1955

Дочь: Фролышева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
07.12.1956

Сын: Дмитрюков Иван Иванович

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1964

Дочь: Чижова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1964

Дочь: Михеева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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