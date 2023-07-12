Дмитрюкова (Артемьева) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936
Рождение ребёнка
29.11.1955
Дочь: Фролышева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
07.12.1956
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1964
Дочь: Чижова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1964
Дочь: Михеева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно