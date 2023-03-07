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Сафронов Антон Иванов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Сафронов

Мать: Пелагея

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1857

Сын: Сафронов Афанасий Антонов

Мать ребёнка: Евдокия

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.04.1857

Жена: Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
15.10.1862

Сын: Сафронов Андрей Антонов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.06.1870

Жена: Прасковья Козьмина

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сафронов Степан Антонов

Мать ребёнка: Прасковья Козьмина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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