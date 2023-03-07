Сафронов Антон Иванов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Сафронов
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
20.01.1857
Сын: Сафронов Афанасий Антонов
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
14.04.1857
Жена: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
15.10.1862
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
01.01.1865
Дочь: Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Бракосочетание
01.06.1870
Жена: Прасковья Козьмина
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Прасковья Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно