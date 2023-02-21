Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти19.03.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1857
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Сафронов Антон Иванов
Рождение ребёнка
15.10.1862
Отец ребёнка: Сафронов Антон Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1865
Дочь: Анастасия Антонова
Отец ребёнка: Сафронов Антон Иванов
Смерть
19.03.1870
Причина смерти: Неразрешилась от беременности