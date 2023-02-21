Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

19.03.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1857

Муж: Сафронов Антон Иванов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Сафронов Антон Иванов

Рождение ребёнка
15.10.1862

Сын: Сафронов Андрей Антонов

Отец ребёнка: Сафронов Антон Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: Анастасия Антонова

Отец ребёнка: Сафронов Антон Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
19.03.1870
Причина смерти: Неразрешилась от беременности
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