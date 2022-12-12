Сафронов Степан Антонов
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Сафронов Антон Иванов
Мать: Прасковья Козьмина
Бракосочетание
31.01.1890
Жена: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
12.02.1894
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
15.10.1895
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
19.07.1897
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
26.03.1900
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
10.05.1901
Сын: Сафронов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
02.12.1906
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
02.07.1909
Сын: Сафронов Андрей Степанович
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
29.12.1912
Сын: Сафронов Василий Степанович
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Смерть
Неизвестно