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Котенко Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Назарович Коноваленко
Рождение ребёнка
08.10.1886 ст.

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
20.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Федоровна Чернышева
Рождение ребёнка
23.11.1888 ст.

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.11.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Федорович Чернышев
Восприемник
26.05.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Назарович Коноваленко
Рождение ребёнка
07.09.1890 ст.

Сын: Котенко Иван Степанович

Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
05.11.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Назарович Коноваленко
Рождение ребёнка
22.06.1893 ст.

Дочь: Зиновия Степановна

Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
31.03.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Федорович Чернышев
Рождение ребёнка
12.05.1897 ст.

Сын: Котенко Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-M?i=146&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.

Дочь: Котенко Ирина Степановна

Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HG-K?i=354&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Варвара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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