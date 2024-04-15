Котенко Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
25.10.1885 ст.
Дмитрий Назарович Коноваленко
Рождение ребёнка
08.10.1886 ст.
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна
Восприемник
20.11.1886 ст.
Екатерина Федоровна Чернышева
Рождение ребёнка
23.11.1888 ст.
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.11.1888 ст.
Яков Федорович Чернышев
Восприемник
26.05.1890 ст.
Иван Назарович Коноваленко
Рождение ребёнка
07.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна
Восприемник
05.11.1892 ст.
Павел Назарович Коноваленко
Рождение ребёнка
22.06.1893 ст.
Дочь: Зиновия Степановна
Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна
Восприемник
31.03.1896 ст.
Иван Федорович Чернышев
Рождение ребёнка
12.05.1897 ст.
Сын: Котенко Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-M?i=146&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.
Дочь: Котенко Ирина Степановна
Мать ребёнка: Котенко Варвара Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HG-K?i=354&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котенко Варвара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно