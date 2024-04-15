Котенко Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1871 ст.

Дочь: Мария Михайловна ?

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
Восприемник
04.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Матрона Никифоровна (Андрияшенко) Прийменко
Рождение ребёнка
08.10.1886 ст.

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
23.11.1888 ст.

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.09.1890 ст.

Сын: Котенко Иван Степанович

Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.06.1893 ст.

Дочь: Зиновия Степановна

Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
12.05.1897 ст.

Сын: Котенко Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-M?i=146&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.

Дочь: Котенко Ирина Степановна

Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HG-K?i=354&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Степан Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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