Котенко Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
16.01.1871 ст.
Дочь: Мария Михайловна ?
Восприемник
04.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Матрона Никифоровна (Андрияшенко) Прийменко
Рождение ребёнка
08.10.1886 ст.
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
23.11.1888 ст.
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
22.06.1893 ст.
Дочь: Зиновия Степановна
Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
12.05.1897 ст.
Сын: Котенко Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-M?i=146&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.
Дочь: Котенко Ирина Степановна
Отец ребёнка: Котенко Степан Алексеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HG-K?i=354&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно