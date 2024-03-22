Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Василий Андреевич
Мать: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Васильевна?
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Васильевна?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Васильевна?
Смерть
После 1807