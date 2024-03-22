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Михаил Васильевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Василий Андреевич

Мать: Ксения Васильевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Васильевна?

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Васильевна?

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Васильевна?

Смерть
После 1807
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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