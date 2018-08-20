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Джалилов Рафаил Гусейнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1952

Дата смерти

20.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1952

Отец: Джалилов Гусейн

Мать: Джалилова Магира Довлетчиновна

Рождение ребёнка
12.11.1972

Сын: Джалилов Тарлан Рафаилович

Мать ребёнка: Ямщикова Светлана Леонтьевна

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.?.1976

Сын: Джалилов Альберт Рафаилович

Мать ребёнка: Ямщикова Светлана Леонтьевна

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.?.?

Дочь: Кутузова Эльмира Рафаиловна

Мать ребёнка: Ямщикова Светлана Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джалилов Гасан Рафаилович

Мать ребёнка: Джалилова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ямщикова Светлана Леонтьевна

Смерть
20.08.2018