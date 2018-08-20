Джалилов Рафаил Гусейнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1952
Дата смерти20.08.2018
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1952
Отец: Джалилов Гусейн
Рождение ребёнка
12.11.1972
Сын: Джалилов Тарлан Рафаилович
Мать ребёнка: Ямщикова Светлана Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.?.1976
Сын: Джалилов Альберт Рафаилович
Мать ребёнка: Ямщикова Светлана Леонтьевна
Рождение ребёнка
14.?.?
Дочь: Кутузова Эльмира Рафаиловна
Мать ребёнка: Ямщикова Светлана Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джалилов Гасан Рафаилович
Мать ребёнка: Джалилова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2018