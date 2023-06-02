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Ямщикова Светлана Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1954

Отец: Леонтий

Мать: Ямщикова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
12.11.1972

Сын: Джалилов Тарлан Рафаилович

Отец ребёнка: Джалилов Рафаил Гусейнович

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.?.1976

Сын: Джалилов Альберт Рафаилович

Отец ребёнка: Джалилов Рафаил Гусейнович

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.?.?

Дочь: Кутузова Эльмира Рафаиловна

Отец ребёнка: Джалилов Рафаил Гусейнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джалилов Рафаил Гусейнович