Ямщикова Светлана Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1954
Отец: Леонтий
Рождение ребёнка
12.11.1972
Сын: Джалилов Тарлан Рафаилович
Отец ребёнка: Джалилов Рафаил Гусейнович
Рождение ребёнка
15.?.1976
Сын: Джалилов Альберт Рафаилович
Отец ребёнка: Джалилов Рафаил Гусейнович
Рождение ребёнка
14.?.?
Дочь: Кутузова Эльмира Рафаиловна
Отец ребёнка: Джалилов Рафаил Гусейнович
Бракосочетание
Неизвестно