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Тестов Роман Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

14.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Тестов Михаил Фёдорович

Мать: Тестова Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
23.04.1854

Жена: Тестова Пелагея Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1855

Сын: Тестов Василий Романов

Мать ребёнка: Тестова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.05.1858

Сын: Тестов Иван Романович

Мать ребёнка: Тестова Пелагея Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1860

Дочь: Агриппина Романовна

Мать ребёнка: Тестова Пелагея Дмитриевна

Смерть
14.10.1861
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: от ускопа
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