Тестов Роман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти14.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Тестов Михаил Фёдорович
Бракосочетание
23.04.1854
Рождение ребёнка
26.07.1855
Мать ребёнка: Тестова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.05.1858
Мать ребёнка: Тестова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.06.1860
Дочь: Агриппина Романовна
Мать ребёнка: Тестова Пелагея Дмитриевна
Смерть
14.10.1861
Причина смерти: от ускопа