Тестова (Осокина) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова (Осокина) Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Осокин Дмитрий Козьмин

Мать: Осокина Параскева Афанасьева

Бракосочетание
23.04.1854

Муж: Тестов Роман Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1855

Сын: Тестов Василий Романов

Отец ребёнка: Тестов Роман Михайлович

Рождение ребёнка
24.05.1858

Сын: Тестов Иван Романович

Отец ребёнка: Тестов Роман Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1860

Дочь: Агриппина Романовна

Отец ребёнка: Тестов Роман Михайлович

Смерть
Неизвестно
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