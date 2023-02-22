Тестова (Осокина) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
23.04.1854
Рождение ребёнка
26.07.1855
Отец ребёнка: Тестов Роман Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1858
Отец ребёнка: Тестов Роман Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1860
Дочь: Агриппина Романовна
Отец ребёнка: Тестов Роман Михайлович
Смерть
Неизвестно