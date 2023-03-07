Кривенкова (Долматова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенкова (Долматова) Марина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.07.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1874

Отец: Долматовъ Евстафій

Мать: Курлецева Долматова Мареміяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.11.1895

Муж: Кривенковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кривенковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Рождение ребёнка
17.02.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
07.11.1909

Сын: Кривенковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

хуторъ Ново-Троицкий
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