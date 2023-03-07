Кривенкова (Долматова) Марина
Место рождения
Дата рождения10.07.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1874
Отец: Долматовъ Евстафій
Бракосочетание
08.11.1895
Муж: Кривенковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кривенковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.02.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
07.11.1909
Сын: Кривенковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
хуторъ Ново-Троицкий