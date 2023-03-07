Долматовъ Евстафій
Место рождения
Дата рождения21.11.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1833
Отец: Долматовъ Филиппъ
Мать: Долматова Афимья
Бракосочетание
22.10.1862
Рождение ребёнка
18.05.1863
Дочь: Долматова Елена
Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна
Рождение ребёнка
20.04.1864
Сын: Долматовъ Иванъ
Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна
Рождение ребёнка
04.09.1866
Дочь: Долматова Елизавета
Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна
Рождение ребёнка
04.09.1866
Дочь: Долматова Анна
Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна
Рождение ребёнка
?.09.1867
Сын: Долматовъ Никита
Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна
Рождение ребёнка
12.02.1872
Сын: Долматовъ Алексей
Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1874
Дочь: Кривенкова Марина
Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Сухова Агаѳія
Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долматовъ Андрей
Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Мария
Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна