Долматовъ Евстафій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматовъ Евстафій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.11.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1833

Отец: Долматовъ Филиппъ

Мать: Долматова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1862

Жена: Курлецева Долматова Мареміяна

Рождение ребёнка
18.05.1863

Дочь: Долматова Елена

Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1864

Сын: Долматовъ Иванъ

Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1866

Дочь: Долматова Елизавета

Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1866

Дочь: Долматова Анна

Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1867

Сын: Долматовъ Никита

Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна

Рождение ребёнка
12.02.1872

Сын: Долматовъ Алексей

Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1874

Дочь: Кривенкова Марина

Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Сухова Агаѳія

Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долматовъ Андрей

Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Мария

Мать ребёнка: Курлецева Долматова Мареміяна

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