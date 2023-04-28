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Кривенковъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.03.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1875

Отец: Кривенковъ Федоръ

Мать: Кривенкова Елизавета

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.11.1895

Жена: Кривенкова Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кривенковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кривенкова Марина

Рождение ребёнка
17.02.1907

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кривенкова Марина

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
07.11.1909

Сын: Кривенковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кривенкова Марина

хуторъ Ново-Троицкий
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