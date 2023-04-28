Кривенковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения29.03.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1875
Отец: Кривенковъ Федоръ
Мать: Кривенкова Елизавета
Бракосочетание
08.11.1895
Жена: Кривенкова Марина
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кривенковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кривенкова Марина
Рождение ребёнка
17.02.1907
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кривенкова Марина
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
07.11.1909
Сын: Кривенковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кривенкова Марина
хуторъ Ново-Троицкий