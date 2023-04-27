Tverskoy Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1398
Дата смерти10.02.1461
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1398
Отец: Александр Иванович
Рождение ребёнка
1442
Дочь: Мария Борисовна
Мать ребёнка: Тверская Анастасия Андреевна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
1453
Работа или профессия
Неизвестно
Великий князь Тверской (1425-1461)
Смерть
10.02.1461