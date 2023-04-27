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Tverskoy Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1398

Дата смерти

10.02.1461

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1398

Отец: Александр Иванович

Мать: Тверская Федора Фёдоровна

Рождение ребёнка
1442

Дочь: Мария Борисовна

Мать ребёнка: Тверская Анастасия Андреевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
1453

Жена: Тверская Анастасия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Великий князь Тверской (1425-1461)
Смерть
10.02.1461
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