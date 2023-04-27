Тверская (Моложская) Федора Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1377
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1377
Отец: Моложанский Фёдор Михайлович
Мать: Моложанская N.N.
Работа или профессия
Неизвестно
Дочь моложского князя Фёдора Михайловича
Бракосочетание
1397
Муж: Александр Иванович
Рождение ребёнка
1398
Сын: Tverskoy Борис Александрович
Отец ребёнка: Александр Иванович