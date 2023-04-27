Тверская (Моложская) Федора Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверская (Моложская) Федора Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1377

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1377

Отец: Моложанский Фёдор Михайлович

Мать: Моложанская N.N.

Работа или профессия
Неизвестно
Дочь моложского князя Фёдора Михайловича
Бракосочетание
1397

Муж: Александр Иванович

Рождение ребёнка
1398

Сын: Tverskoy Борис Александрович

Отец ребёнка: Александр Иванович

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