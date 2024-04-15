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Шевченко Захар Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
24.11.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Ивановна Белокур
Восприемник
25.11.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Николаевна Зоря
Восприемник
17.07.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Моисеевна Бурденко
Восприемник
07.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Феврония Ивановна Белокур
Рождение ребёнка
22.01.1885 ст.

Сын: Шевченко Григорий Захарович

Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRN6?i=649&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.11.1886 ст.

Сын: Шевченко Федор Захарович

Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна

Кровное, Сумська область
Восприемник
04.10.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Иванович Белокур
Восприемник
09.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Иванович Белокур
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.

Дочь: Агафья Захаровна

Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.07.1891 ст.

Сын: Шевченко Иван Захарович

Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.10.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Ивановна Белокур
Восприемник
15.06.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Тихон Иванович Белокур
Рождение ребёнка
16.02.1895 ст.

Дочь: Агафья Захаровна

Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-5?i=962&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.04.1899 ст.

Дочь: Ирина Захаровна

Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZF-M?i=18&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.02.1901 ст.

Сын: Шевченко Тимофей Захарович

Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.04.1903 ст.

Сын: Шевченко Яков Захарович

Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-Z?i=636&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Варвара Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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