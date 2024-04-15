Шевченко Захар Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
24.11.1882 ст.
Екатерина Ивановна Белокур
Восприемник
25.11.1882 ст.
Екатерина Николаевна Зоря
Восприемник
17.07.1884 ст.
Марина Моисеевна Бурденко
Восприемник
07.10.1884 ст.
Феврония Ивановна Белокур
Рождение ребёнка
22.01.1885 ст.
Сын: Шевченко Григорий Захарович
Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRN6?i=649&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.11.1886 ст.
Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна
Восприемник
04.10.1887 ст.
Алексей Иванович Белокур
Восприемник
09.12.1888 ст.
Даниил Иванович Белокур
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.
Дочь: Агафья Захаровна
Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
11.07.1891 ст.
Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна
Восприемник
19.10.1891 ст.
Марина Ивановна Белокур
Восприемник
15.06.1894 ст.
Тихон Иванович Белокур
Рождение ребёнка
16.02.1895 ст.
Дочь: Агафья Захаровна
Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-5?i=962&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.04.1899 ст.
Дочь: Ирина Захаровна
Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZF-M?i=18&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.02.1901 ст.
Сын: Шевченко Тимофей Захарович
Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
27.04.1903 ст.
Мать ребёнка: Шевченко Варвара Филипповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-Z?i=636&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно