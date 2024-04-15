Шевченко Варвара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
22.01.1885 ст.
Сын: Шевченко Григорий Захарович
Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRN6?i=649&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.11.1886 ст.
Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич
Восприемник
11.06.1887 ст.
Петр Иванович Романко
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.
Дочь: Агафья Захаровна
Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич
Рождение ребёнка
11.07.1891 ст.
Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.02.1895 ст.
Дочь: Агафья Захаровна
Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-5?i=962&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.01.1898 ст.
Мария Фоминична Гончаренко
Рождение ребёнка
06.04.1899 ст.
Дочь: Ирина Захаровна
Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZF-M?i=18&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.02.1901 ст.
Сын: Шевченко Тимофей Захарович
Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.04.1903 ст.
Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-Z?i=636&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно