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Шевченко Варвара Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1885 ст.

Сын: Шевченко Григорий Захарович

Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRN6?i=649&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.11.1886 ст.

Сын: Шевченко Федор Захарович

Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
11.06.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Иванович Романко
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.

Дочь: Агафья Захаровна

Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.07.1891 ст.

Сын: Шевченко Иван Захарович

Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.02.1895 ст.

Дочь: Агафья Захаровна

Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-5?i=962&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Фоминична Гончаренко
Рождение ребёнка
06.04.1899 ст.

Дочь: Ирина Захаровна

Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZF-M?i=18&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.02.1901 ст.

Сын: Шевченко Тимофей Захарович

Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.04.1903 ст.

Сын: Шевченко Яков Захарович

Отец ребёнка: Шевченко Захар Игнатьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-Z?i=636&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Захар Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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