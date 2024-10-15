Шевченко Екатерина Матвеевна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

08.11.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Игнатий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
03.10.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Денис Прокофьевич Кукса
Рождение ребёнка
05.09.1865 ст.

Сын: Шевченко Захар Игнатьевич

Отец ребёнка: Шевченко Игнатий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQT1-G?i=855&cc=3511744
Восприемник
27.03.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Прокопьевич Кукса
Рождение ребёнка
11.01.1869 ст.

Дочь: Скорикова (Шевченко) Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Шевченко Игнатий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GPK?i=173&cc=3511744
Рождение ребёнка
24.01.1872 ст.

Дочь: Могиленко (Шевченко) Ксения Игнатьевна

Отец ребёнка: Шевченко Игнатий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F8-C?i=496&cc=3511744
Смерть
08.11.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H8-R?i=405&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
10.11.1900 ст.
на кладбище д. Кровной

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