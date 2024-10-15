Шевченко Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти08.11.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
03.10.1864 ст.
Денис Прокофьевич Кукса
Рождение ребёнка
05.09.1865 ст.
Сын: Шевченко Захар Игнатьевич
Отец ребёнка: Шевченко Игнатий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQT1-G?i=855&cc=3511744
Восприемник
27.03.1868 ст.
Иван Прокопьевич Кукса
Рождение ребёнка
11.01.1869 ст.
Дочь: Скорикова (Шевченко) Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Шевченко Игнатий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GPK?i=173&cc=3511744
Рождение ребёнка
24.01.1872 ст.
Дочь: Могиленко (Шевченко) Ксения Игнатьевна
Отец ребёнка: Шевченко Игнатий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F8-C?i=496&cc=3511744
Смерть
08.11.1900 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H8-R?i=405&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
10.11.1900 ст.
на кладбище д. Кровной