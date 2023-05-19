Гусев Павел Пудович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Гусев Пуд Федотович
Бракосочетание
10.11.1893
Жена: Гусева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
31.08.1894
Дочь: Ивахина Вера Павловна
Мать ребёнка: Гусева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
19.10.1897
Дочь: Королева Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Гусева Мария Макаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно