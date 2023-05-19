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Гусев Павел Пудович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Гусев Пуд Федотович

Мать: Гусева Епистимия Федоровна

Бракосочетание
10.11.1893

Жена: Гусева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
31.08.1894

Дочь: Ивахина Вера Павловна

Мать ребёнка: Гусева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
19.10.1897

Дочь: Королева Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Гусева Мария Макаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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