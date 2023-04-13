Гусева Епистимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Епистимия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Гусев Михаил Пудович

Отец ребёнка: Гусев Пуд Федотович

Рождение ребёнка
06.02.1871

Сын: Гусев Лукьян Пудович

Отец ребёнка: Гусев Пуд Федотович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Гусев Павел Пудович

Отец ребёнка: Гусев Пуд Федотович

Рождение ребёнка
17.06.1875

Дочь: Беляева Зиновия Пудовна

Отец ребёнка: Гусев Пуд Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Пуд Федотович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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