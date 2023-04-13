Гусева Епистимия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гусев Михаил Пудович
Отец ребёнка: Гусев Пуд Федотович
Рождение ребёнка
06.02.1871
Сын: Гусев Лукьян Пудович
Отец ребёнка: Гусев Пуд Федотович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гусев Павел Пудович
Отец ребёнка: Гусев Пуд Федотович
Рождение ребёнка
17.06.1875
Дочь: Беляева Зиновия Пудовна
Отец ребёнка: Гусев Пуд Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Пуд Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно