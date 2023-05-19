Ивахина (Гусева) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивахина (Гусева) Вера Павловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

31.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1894

Отец: Гусев Павел Пудович

Мать: Гусева Мария Макаровна

Бракосочетание
12.04.1915

Муж: Ивахин Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
21.09.1915

Сын: Ивахин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Ивахин Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
28.01.1920

Сын: Ивахин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Ивахин Владимир Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно