Ивахина (Гусева) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения31.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1894
Отец: Гусев Павел Пудович
Мать: Гусева Мария Макаровна
Бракосочетание
12.04.1915
Рождение ребёнка
21.09.1915
Сын: Ивахин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Ивахин Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
28.01.1920
Сын: Ивахин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Ивахин Владимир Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно