Некрасова (Некрасова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1860
Отец: Некрасов Дмитрий Петрович
Мать: Некрасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.05.1882
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1886
Сын: Некрасов (усанов?) Константин Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1887
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1889
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1892
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно