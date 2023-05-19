Некрасова (Некрасова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1860

Отец: Некрасов Дмитрий Петрович

Мать: Некрасова Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1882

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1886

Сын: Некрасов (усанов?) Константин Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1887

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1889

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1892

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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