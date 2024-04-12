Некрасов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1882
Мать ребёнка: Некрасова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.03.1886
Сын: Некрасов (усанов?) Константин Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.08.1887
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.06.1889
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.03.1892
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно