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Некрасов Иван Васильевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1882

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Александра Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1886

Сын: Некрасов (усанов?) Константин Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Александра Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1887

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Александра Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1889

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Александра Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1892

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Александра Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Александра Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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