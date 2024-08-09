Шарго Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарго Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарго Давид

Мать: Шарго Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончар (Шарго) Анастасия

Мать ребёнка: Шарго Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарго Михаил

Мать ребёнка: Шарго Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернецкая (Гончар) Ольга

Мать ребёнка: Шарго Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарго Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарго Алексей

Мать ребёнка: Шарго Ефросинья

Смерть
Неизвестно

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