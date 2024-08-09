Шарго Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарго Давид
Мать: Шарго Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончар (Шарго) Анастасия
Мать ребёнка: Шарго Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарго Михаил
Мать ребёнка: Шарго Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернецкая (Гончар) Ольга
Мать ребёнка: Шарго Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарго Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарго Алексей
Мать ребёнка: Шарго Ефросинья
Смерть
Неизвестно