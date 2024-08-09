Чернецкая (Гончар) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкая (Гончар) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарго Иван

Мать: Шарго Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецкий Макарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернецкая) Анна

Отец ребёнка: Чернецкий Макарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернецкий Василий

Отец ребёнка: Чернецкий Макарий

Смерть
Неизвестно

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