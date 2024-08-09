Чернецкая (Гончар) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарго Иван
Мать: Шарго Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернецкий Макарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернецкая) Анна
Отец ребёнка: Чернецкий Макарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернецкий Василий
Отец ребёнка: Чернецкий Макарий
Смерть
Неизвестно