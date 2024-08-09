Шарго Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарго Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарго ?

Мать: Шарго ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарго) Мария

Мать ребёнка: Шарго Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарго Николай

Мать ребёнка: Шарго Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарго Родион

Мать ребёнка: Шарго Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарго Карп

Мать ребёнка: Шарго Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарго Иван

Мать ребёнка: Шарго Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарго) Евдокия

Мать ребёнка: Шарго Прасковья

Рождение ребёнка
Около 06.11.1889

Сын: Sharga Paul

Мать ребёнка: Шарго Прасковья

Смерть
Неизвестно

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