Шарго Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарго) Мария
Мать ребёнка: Шарго Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарго Николай
Мать ребёнка: Шарго Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарго Родион
Мать ребёнка: Шарго Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарго Карп
Мать ребёнка: Шарго Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарго Иван
Мать ребёнка: Шарго Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарго) Евдокия
Мать ребёнка: Шарго Прасковья
Рождение ребёнка
Около 06.11.1889
Сын: Sharga Paul
Мать ребёнка: Шарго Прасковья
Смерть
Неизвестно