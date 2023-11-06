Русинов Семён (Симеон) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинов Семён (Симеон) Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русинов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1916 ст.

Дочь: Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Русинова Анисия Михайловна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 84 № 36ж
Бракосочетание
16.10.1916 ст.

Жена: Русинова Александра Яковлевна

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Села Н.Козмяш крестьянин 31 год, 2 браком и Деревни Улык-Горы крестьянская девица, 20 лет, 1 браком Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 16 №14
Рождение ребёнка
17.08.1917 ст.

Сын: Русинов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Русинова Александра Яковлевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 101 № 21м
Бракосочетание
До 1917 ст.

Жена: Русинова Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русинов Пётр Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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