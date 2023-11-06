Русинов Семён (Симеон) Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Русинов Ефим
Рождение ребёнка
22.08.1916 ст.
Дочь: Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Русинова Анисия Михайловна
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 84 № 36ж
Бракосочетание
16.10.1916 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Села Н.Козмяш крестьянин 31 год, 2 браком и Деревни Улык-Горы крестьянская девица, 20 лет, 1 браком Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 16 №14
Рождение ребёнка
17.08.1917 ст.
Сын: Русинов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Русинова Александра Яковлевна
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 101 № 21м
Бракосочетание
До 1917 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно