Русинова Анисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова Анисия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1916 ст.

Дочь: Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Русинов Семён Ефимович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 84 № 36ж
Бракосочетание
До 1917 ст.

Муж: Русинов Семён Ефимович

Смерть
Неизвестно
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