Русинова Анисия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
22.08.1916 ст.
Дочь: Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Русинов Семён Ефимович
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 84 № 36ж
Бракосочетание
До 1917 ст.
Смерть
Неизвестно