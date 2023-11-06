Русинова (Копытова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова (Копытова) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1916 ст.

Муж: Русинов Семён Ефимович

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Села Н.Козмяш крестьянин 31 год, 2 браком и Деревни Улык-Горы крестьянская девица, 20 лет, 1 браком Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 16 №14
Рождение ребёнка
17.08.1917 ст.

Сын: Русинов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Русинов Семён Ефимович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 101 № 21м
Смерть
Неизвестно
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