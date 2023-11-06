Русинова (Копытова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1916 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Села Н.Козмяш крестьянин 31 год, 2 браком и Деревни Улык-Горы крестьянская девица, 20 лет, 1 браком Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 16 №14
Рождение ребёнка
17.08.1917 ст.
Сын: Русинов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Русинов Семён Ефимович
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 101 № 21м
Смерть
Неизвестно