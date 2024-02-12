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Благина Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Благин Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1951

Сын: Анистрахов Эдуард Павлович

Отец ребёнка: Анистрахов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анистрахова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Анистрахов Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анистрахов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анистрахов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Анистрахов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анистрахова Инесса Павловна

Отец ребёнка: Анистрахов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анистрахов Игорь Павлович

Отец ребёнка: Анистрахов Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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