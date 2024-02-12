Благина Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Благин Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1951
Сын: Анистрахов Эдуард Павлович
Отец ребёнка: Анистрахов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анистрахова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Анистрахов Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анистрахов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Анистрахов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анистрахова Инесса Павловна
Отец ребёнка: Анистрахов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анистрахов Игорь Павлович
Отец ребёнка: Анистрахов Павел Петрович
Смерть
Неизвестно