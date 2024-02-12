Анистрахов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Анистрахов Пётр А.
Рождение ребёнка
13.04.1951
Сын: Анистрахов Эдуард Павлович
Мать ребёнка: Благина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анистрахова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Благина Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анистрахов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Благина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анистрахова Инесса Павловна
Мать ребёнка: Благина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анистрахов Игорь Павлович
Мать ребёнка: Благина Клавдия Николаевна
Смерть
Неизвестно