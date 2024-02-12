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Анистрахов Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Анистрахов Пётр А.

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1951

Сын: Анистрахов Эдуард Павлович

Мать ребёнка: Благина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анистрахова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Благина Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анистрахов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Благина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анистрахова Инесса Павловна

Мать ребёнка: Благина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анистрахов Игорь Павлович

Мать ребёнка: Благина Клавдия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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