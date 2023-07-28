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Терентий Васильевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Василий

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Худякова Марина Терентьевна

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Галактион Терентьевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Прокопей Терентьевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 лист
Смерть
Неизвестно