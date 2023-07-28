Терентий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1745
Отец: Василий
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Худякова Марина Терентьевна
Мать ребёнка: Марья Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Марья Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Прокопей Терентьевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 лист
Смерть
Неизвестно